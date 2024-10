POL-BI: Kaffeemaschine aus Auto gestohlen

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Schildesche / Mitte / Oldentrup - In der Zeit von Freitag bis Samstag, 05.10.2024, wurden ein Mazda CX-5, ein Smart ForTwo Coupe und ein Sattelschlepper von Volvo im Stadtgebiet entwendet. Die Polizei sucht Zeugen. Zwischen 12:45 Uhr und 13:20 Uhr wurde ein grauer Mazda CX-5 entwendet, der vor einem Haus in der Straße Am Balgenstück, in Höhe der Straße Am Pfarracker, geparkt stand. ...

