Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Einbruch in ein Wohnhaus Zeugen gesucht

Rheine (ots)

Am Donnerstag (13.03.) ist in der Zeit von 19.30 Uhr bis 22.30 Uhr in ein Wohnhaus an der Neuenkirchener Straße eingebrochen worden. Unbekannte gelangten auf die Rückseite des Hauses zwischen der Schwedenstraße und Oberstraße und hebelten hier die Terrassentür auf. Im Haus durchsuchten sie auf allen Etagen verschiedene Räume und Schränke. Das Diebesgut steht derzeit noch nicht abschließend fest. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, 05971/938-4215.

