POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch in ein Seniorenheim Zeugen gesucht

Ibbenbüren (ots)

In der Nacht von Mittwoch (12.03.), 21.30, Uhr auf Donnerstag (13.03.), 05.00 Uhr, ist in ein Seniorenheim an der Rheiner Straße Ecke An der Matthäuskirche eingebrochen worden. Die unbekannten Täter hebelten die Nebeneingangstür auf und gelangten so in das Gebäude. Im Haus entwendeten sie einen Tresor, sowie einen Münzeinwurf für einen Kaffeevollautomaten. Diese entwendeten Gegenstände konnten durch einen Zeugen nach der Tat in der Nähe aufgefunden werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesem Einbruch aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren 05451/591-4315.

