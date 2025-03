Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfallflucht Zeugen gesucht

Rheine (ots)

Am Mittwoch (12.03.) ist es gegen 19.18 Uhr auf dem Kardinal-von-Galen-Ring zu einer Verkehrsunfallflucht mit einer verletzten Radfahrerin gekommen. Zur Unfallzeit wollte ein unbekannter Autofahrer vom Parkplatz des Möbelhauses in Höhe Hausnummer 40 nach rechts auf den Kardinal-von-Galen-Ring in Richtung Bahnhof abbiegen. Dabei übersah der Fahrer des hellen Pkw die von rechts kommende 73-jährige Radfahrerin aus Rheine, die auf der falschen Seite des Radwegs fuhr. Es kam zur Kollision und die Radfahrerin stürzte. Dabei verletzte sie sich. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die gestürzte Radfahrerin zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Verkehrsunfallflucht aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

