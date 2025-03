Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Brand einer Gartenlaube

Greven (ots)

Im Ortsteil Reckenfeld hat am Donnerstag (13.03.2025) gegen 12.00 Uhr eine Gartenlaube im Buchenweg (zwischen Pappelweg und Ginsterweg) gebrannt. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Neben der Gartenlaube wurden durch das Feuer eine weitere Gartenlaube und umliegende Zäune beschädigt. Der Gesamtschaden liegt nach ersten Schätzungen bei rund 6.000 Euro. Die Brandursache ist noch unbekannt. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte an die Wache in Greven, Telefon 02571/9 28 44 55.

