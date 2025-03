Polizei Steinfurt

POL-ST: Westerkappeln, Zusammenstoß zweier Autos Mehrere Rettungswagen im Einsatz

Westerkappeln (ots)

Am Sonntag (16.03.) hat sich gegen kurz nach 17.00 Uhr auf der Mettinger Straße, Höhe "Am Stern", ein Verkehrsunfall mit Verletzten ereignet. Eine 67-jährige Frau aus Rheine fuhr mit ihrem Skoda Fabia auf der Mettinger Straße in Richtung Mettingen. Sie wollte nach links in die Straße "Am Stern" abbiegen. Dabei übersah sie den von hinten kommenden 29-jährigen Westerkappelner, der mit seinem Seat Ibiza in einem Überholvorgang war. Dieser konnte nicht mehr bremsen und fuhr in die Seite des Skodas. Beide Autofahrer wurden durch den Unfall verletzt und mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Die Fahrzeuge sind durch den Unfall erheblich beschädigt worden, es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von rund 30.000 Euro. Sie waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Weiter musste die Fahrbahn durch die Feuerwehr gereinigt werden, da Betriebsmittel ausgelaufen waren. Die Mettinger Straße war zum Zweck der Verkehrsunfallaufnahme bis 18.20 Uhr voll gesperrt.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell