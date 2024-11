Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Zimmerbrand in einem Wohnhaus Sonntag, 17. November 2024, 20.07 Uhr Hardtstraße Grafenberg

Düsseldorf (ots)

Am Sonntagabend wurde die Feuerwehr zu einem Zimmerbrand auf die Hardtstraße nach Düsseldorf-Grafenberg alarmiert. Dort brannte es in der ersten Etage eines Mehrfamilienhauses in einer Küche. Der Brand konnte unter Vornahme eines Löschrohres von den Einsatzkräften schnell unter Kontrolle gebracht werden. Aufgrund der Rauchausbreitung im gesamten Gebäude, waren umfangreiche Lüftungsmaßnahmen notwendig. Eine Person aus der Brandwohnung und weitere Personen aus den angrenzenden Wohnungen wurden durch die Feuerwehr ins Frei geführt und durch den Rettungsdienst gesichtet. Insgesamt waren acht Personen betroffen aber nicht verletzt. Größere Mengen Brandschutt und Müll aus der Brandwohnung, mussten durch die Feuerwehr aus der Wohnung geschafft werden und sind der Entsorgung zugeführt worden. Die Wohnung ist daher nicht mehr bewohnbar und der Mieterin wird eine Unterkunft zur Verfügung gestellt. Für die rund 40 Einsatzkräfte wird der Einsatz etwa gegen 22.30 Uhr beendet sein.

Original-Content von: Feuerwehr Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell