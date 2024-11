Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Brennender Reisebus - Feuerwehr verhinderte Ausbreitung auf weitere Fahrzeuge

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 14. November 2024, 2.29 Uhr, Garath, Frankfurter Straße

In den frühen Morgenstunden brannte ein Reisebus auf einem Parkplatz an der Frankfurter Straße. Als die ersten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, brannte der Reisebus lichterloh und die Flammen hatten bereits die Ladefläche eines benachbarten Lkw entzündet. Zwei weitere angrenzende Lkw wurden durch den Brand leicht beschädigt. Durch den Einsatz von mehreren Löschrohren konnten die Einsatzkräfte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und verhinderten so eine Brandausbreitung auf weitere abgestellte Fahrzeuge. Bereits frühzeitig zog der Einsatzleiter vorsorglich einen Mitarbeitenden des städtischen Umweltamtes hinzu. Die Nachlöscharbeiten stellten sich als sehr zeitintensiv dar, sodass die letzten der rund 70 Einsatzkräfte, darunter auch ehrenamtliche Helferinnen und Helfer der Freiwilligen Feuerwehr, nach gut zwei Stunden zu ihren Wachen zurückkehrten. Durch das Feuer wurde niemand verletzt. Zur Ermittlung der Brandursache hat die Kriminalpolizei ihre Arbeit aufgenommen.

