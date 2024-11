FW-D: Feuerwehr löschte zwei Busse - verletzt wurde niemand

Düsseldorf (ots) - Freitag, 8. November 2024, 11.36 Uhr, Roseggenstraße, Mörsenbroich Am frühen Freitagmittag meldete ein Anrufer einen Zimmerbrand in Mörsenbroich. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte ein bereits gelöschtes Feuer vor. Die schwerverletzte Bewohnerin wurde durch den Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus transportiert. Zur Ermittlung der ...

mehr