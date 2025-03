Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Steinfurt, Firmenfahrzeuge aufgebrochen, Werkzeuge gestohlen

Emsdetten, Steinfurt (ots)

In Emsdetten und in Steinfurt haben unbekannte Täter Firmenfahrzeuge aufgebrochen und Werkzeuge gestohlen. In Emsdetten öffneten Unbekannte zwischen Samstag (15.03.25), 17.00 Uhr, und Sonntag (16.03.25), 09.00 Uhr, auf unbekannte Art und Weise die Schiebetür eines weißen Mercedes Sprinters, der am Kupfergraben zwischen Nickelweg und Borghorster Straße stand. Sie stahlen aus dem Wagen mehrere Werkzeuge und das Zubehör. Eine genaue Auflistung der gestohlenen Gegenstände liegt noch nicht vor. Der Sachschaden wird auf circa 1000 Euro geschätzt. In Steinfurt-Borghorst haben Diebe in der Nacht zu Sonntag (16.03.25) an der Färbereistraße im Industriegebiet Werkzeug aus einem Firmenfahrzeug gestohlen. Hinweise ergeben, dass der Tatzeitraum um die 02.30 Uhr nachts liegen muss. Der angegangene weiße Van stand auf einem Firmengelände hinter einem Büro- und Lagerhallengebäude. Die Täter schnitten ein Loch in die seitliche Schiebetür und konnten dann die Tür öffnen. Insgesamt entstand ein Beute- und Sachschaden im Bereich eines niedrigen fünfstelligen Eurobetrags. Die Polizei sucht Zeugen zu den Fahrzeugaufbrüchen. Diese melden sich für Emsdetten bei Wache Emsdetten, 02572/9306-4415, für Steinfurt bei der Steinfurter Wache, 02551/15-4115.

