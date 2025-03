Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Firmenfahrzeug aufgebrochen, Werkzeugkoffer gestohlen

Steinfurt (ots)

An der Nordstraße in Borghorst haben sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Firmentransporter verschafft. In der Zeit zwischen Freitag (14.03.25), 15.00 Uhr, und Montag (17.03.25), 06.40 Uhr, öffneten sie die seitliche Schiebetür und konnten dann in das Fahrzeug gelangen. Aus dem Laderaum stahlen sie einen Werkzeugkoffer, unter anderem mit einer Bohrmaschine, einem Akkuschrauber und einem Gasbrenner. Die Polizei nimmt Hinweise von Zeugen zu diesem Autoaufbruch entgegen. Diese melden sich bitte bei der Wache in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

