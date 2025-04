Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Mann entweicht aus der LVR-Klinik

Viersen-Süchteln (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist ein 18-jähriger Mann aus der LVR-Klinik in Süchteln entwichen. Sein Verschwinden war gegen Mitternacht aufgefallen. Der Mann ist wegen eines Tötungsdelikts seit vier Jahren nach §63 StGB in der Klinik untergebracht. Die polizeilichen Maßnahmen in der Nacht und am Morgen - unter anderem der Einsatz eines Mantrailer-Hundes - führten nicht zum Erfolg. Der Mann ist 1,80 Meter groß, hat dunkelbraune, kurz geschnittene Haare. Er trägt weder Brille noch Bart und hat keine Tattoos. Seine Statur wird als "normal" beschrieben. Zu seiner Bekleidung ist nichts bekannt. Hinweise auf den Aufenthaltsort des Mannes bitte unter der Rufnummer 02162/377-0 oder unter der 110. /hei (359)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell