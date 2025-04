POL-VIE: Tönisvorst-Vorst: Nächtliche Einbrecher stehlen Geld

Viersen-Süchteln (ots) - Der 18-Jährige, der in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag aus der LVR-Klinik entwichen war (wir berichteten in unserer Meldung 359), hat sich am frühen Donnerstagnachmittag gestellt. Er ist inzwischen in die Klinik zurückgebracht worden. /hei (363) Rückfragen bitte an: Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen Telefon: 02162/377-1191 ...

