POL-SO: Lippstadt - Eickelborn - Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 58-Jähriger

Lippstadt

Seit dem heutigen Morgen wird die 58-jährige Martina L. vermisst. Frau L. wurde zuletzt in einer Einrichtung in der Eickelbornstraße in Eickelborn gesehen. Es ist anzunehmen, dass sich die Vermisste in einer psychischen Ausnahmesituation befindet. Martina L. kann wie folgt beschrieben werden:

- etwa 1,66 Meter groß - brünett - graues, schulterlanges Haar - braune Augen - bekleidet mit einem dunkelroten Wintermantel

Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche nach Martina L. Wer Angaben zum Aufenthaltsort der Vermissten machen kann, wählt bitte umgehend die Notrufnummer 110.

