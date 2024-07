Polizeidirektion Osnabrück

POL-OS: Einladung Medienvertretende: Innenministerin besucht Polizei in Norden

Osnabrück/Norden (ots)

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Rahmen ihrer diesjährigen Sommertour macht die Niedersächsische Ministerin für Inneres und Sport, Daniela Behrens, beim Polizeikommissariat in Norden halt. Unter anderem wird sie in einem ersten nicht öffentlichen Teil mit den dort Beschäftigten ins Gespräch kommen und das Dienstgebäude begutachten. Anschließend erfolgt in einem zweiten öffentlichen Teil zusammen mit Bürgermeister Eiben ein Rundgang und eine Besichtigung des "Doornkaatgeländes" - als vorgesehenes neues Grundstück für das Polizeikommissariat.

Treffpunkt für den Rundgang und die Besichtigung des "Doornkaatgeländes" ist:

Freitag, 26. Juli 2024,

09:45 Uhr, Am Markt 38 26506 Norden

Über Ihre Teilnahme würden wir uns freuen. Bitte melden Sie sich dazu unter der u. g. Erreichbarkeit an.

