Polizeidirektion Osnabrück

POL-OS: Mit Innenministerin Behrens auf dem Rad durch Osnabrück - Präventionsprojekt der Polizei Osnabrück "Sicherheit erfahren"

Osnabrück (ots)

Zum Start ihrer diesjährigen Sommerreise besuchte die Niedersächsische Ministerin für Inneres und Sport, Daniela Behrens, am 22.07.2024 die Polizei Osnabrück. Nach der Begrüßung von Frau Behrens durch die Polizeivizepräsidentin Andrea Menke an der Polizeidirektion Osnabrück, stellte der Präventionsbeauftragte der Polizei Osnabrück Martin Schmitz, das Fahrradprojekt "Sicherheit erfahren" vor.

Das Projekt, welches in der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim seinen Ursprung hat, richtet sich an die Generation 60+. Bei einer gemeinsamen Radtour werden die Teilnehmenden von zwei Polizisten durch die Osnabrücker Stadt begleitet und erhalten dabei Informationen zu verkehrsrechtlichen Themen, aber auch Tipps und Ratschläge zu einigen Kriminalitätsphänomenen, wie dem sogenannten "Enkeltrick" oder dem Thema "Einbruchsschutz". "Ganz besonders steht bei dem Projekt aber auch der Austausch im Fokus. Im Gespräch mit den Teilnehmenden erfahren wir, was für Erfahrungen sie bereits gemacht haben und wo wir als Polizei unterstützen können.", so Martin Schmitz.

Innenministerin Daniela Behrens erklärt: "Präventionsarbeit spielt für die Polizei Niedersachsen eine herausgehobene Rolle. Leider erleben wir in vielen Deliktsbereichen, dass sich Kriminelle zunehmend professionalisieren und auf bestimmte Zielgruppen spezialisieren. Vor diesem Hintergrund ist es ganz wichtig, dass wir Seniorinnen und Senioren im Rahmen solcher Programme und Projekte das Rüstzeug an die Hand geben, sich beispielsweise gegen Betrugs- und Einbruchskriminalität zu schützen. Die Kolleginnen und Kollegen der PD Osnabrück sind hier vor-bildlich und mit großem Einsatz unterwegs."

Nach einer kurzen Einweisung wurde das Erzählte in die Tat umgesetzt. Mit zwölf weiteren Kursteilnehmenden radelte die Truppe zusammen mit Innenministerin Behrens und Polizeivizepräsidentin Menke los. Auf der circa vier Kilometer langen Strecke schauten sich die Kursteilnehmenden Unfallschwerpunkte und andere Gefahrenstellen an. Schmitz erklärte in diesem Kontext die Gefahren und die richtigen Verhaltensweisen im Straßenverkehr. Die weiteren Zwischenstopps wurden für die Themen "Diebstahl-/sicherung", "Enkeltrick" und insbesondere für den Austausch genutzt. Die Teilnehmenden konnten dabei direkt mit der Innenministerin in das Gespräch gehen. Gegen 11:00 Uhr erreichte die Gruppe dann ihr Ziel.

An der Polizeiinspektion Osnabrück nahm Inspektionsleiter Oliver Voges die Teilnehmenden in Empfang. Anschließend wartete ein weiteres Highlight der Tour. Beim Thema "Einbruchsschutz" konnten Innenministerin Behrens und ein weiterer Kursteilnehmer selbst einmal Hand anlegen. Dafür wurde ein Fenster aufgebaut, welches es aufzuhebeln galt. Aufgrund optimaler Sicherung, scheiterten die Hebelversuche von Frau Behrens und dem Kursteilnehmer jedoch.

Nach einer weiteren Gesprächsrunde fand das Projekt "Sicherheit erfahren" sein Ende. Die Kursteilnehmenden, inklusive Innenministerin Behrens und Polizeivizepräsidentin Andrea Menke, bedankten sich bei dem Präventionsbeauftragten Martin Schmitz und seinem Kollegen Uwe-Kersten Uecker für die informative Radtour.

Das Fahrradprojekt war jedoch nicht der einzige Bestandteil des Auftaktes der Sommerreise der Innenministerin Behrens in Osnabrück. "Der Besuch der Innenministerin bei der Polizei Osnabrück war von einem äußerst guten und konstruktiven Austausch geprägt. Wir schätzen es sehr, dass Frau Behrens sich die Zeit genommen hat, um sich vor Ort ein Bild von unserer Arbeit und den damit einhergehenden Herausforderungen zu machen. Ihr Besuch zeigt ihre Wertschätzung und ihr Engagement für die Belange der Polizei, aber insbesondere auch für die der Bürgerinnen und Bürger.", so Polizeivizepräsidentin Andrea Menke.

Für die Ministerin ging es nach der Verabschiedung durch den Osnabrücker Polizeiinspektionsleiter Oliver Voges und der Polizeivizepräsidentin Andrea Menke zu einem Termin in die Landesaufnahmebehörde.

Wer nun auch Interesse an dem Projekt "Sicherheit erfahren" hat, kann sich telefonisch unter 0541/327-2042 oder per Mail an praevention@pi-os.polizei.niedersachsen.de für folgende Termine anmelden:

- 27.08.2024, 10:00 Uhr, Eversburg/Atter, Atterstr. 2-4 (vor der Sparkasse)

- 04.09.2024, 10:00 Uhr, Schölerberg/Fledder, Am Riedenbach

- 11.09.2024, 10:00 Uhr, Dodeshei-de/Haste/Sonnenhügel, Eberleplatz (Polizei-Haste)

- 24.09.2024, 14:00 Uhr, Gretesch/Lüstringen/Darum, Am Gretescher Turm/Mindener Straße

