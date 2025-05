Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Festnahme nach Pkw-Aufbrüchen

Lippstadt (ots)

Am gestrigen Donnerstag wurde die Polizei gegen 18.10 Uhr zum Hauptfriedhof gerufen. Ein aufmerksamer Radfahrer hatte zur Tatzeit ein klirrendes Geräusch in Höhe des Parkplatzes des Friedhofes bemerkt und hielt unmittelbar an. Er konnte einen verdächtigen Mann beobachten, der sich an einem Fahrzeug befand, an dem eine offenbar eine Scheibe eingeschlagen wurde. Als die Person den Radfahrer wahrnahm, flüchtete er fußläufig in Richtung Grüner Winkel. Die vom Zeugen verständigten Polizeibeamten konnten nach sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen den Tatverdächtigen, einen 45-jährigen slowakischen Mann aus Lippstadt, festnehmen. Nach ersten Ermittlungen schlug der Tatverdächtige bei zwei am Friedhof geparkten Pkw jeweils die Fensterscheiben mit einem Stein ein und entwendete aus diesen unter anderem ein Beatmungsgerät, Bargeld und einen Schlüssel. Teile des Diebesgutes konnten bei dem Lippstädter aufgefunden werden und den Geschädigten wieder ausgehändigt werden. Den 45-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren.

