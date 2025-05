Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Pedelec-Fahrerin schwer verletzt

Erwitte (ots)

Am gestrigen Dienstag kam es gegen 15:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Nordstraße. Eine 74-jährige Frau aus Erwitte befuhr nach derzeitigen Ermittlungen den Radweg parallel zur Nordstraße. Etwa in Höhe der Hausnummer 57 beabsichtigte die Pedelec-Fahrerin den Radweg zu verlassen und die Fahrbahn zu überqueren. Zeitgleich befuhr ein 44-jähriger Mann aus Erwitte mit seinem Opel die Nordstraße in Richtung Bad Westernkotten. Es kam zum Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer, bei dem die 74-Jährige auf die Fahrbahn stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog. Sie wurde nach Erstversorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Sowohl am Pedelec als auch an dem Pkw entstand Sachschaden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell