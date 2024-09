Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Person verletzt - Sachverhalt wirft Fragen auf

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei ermittelt zurzeit wegen eines Vorfalls in der Zollamtstraße am frühen Sonntagmorgen. Laut den Angaben eines 18-Jährigen verließ dieser gegen 4:20 Uhr eine Diskothek und begab sich zu Fuß in Richtung Bahnhof. Danach kann sich der Mann an nichts mehr erinnern. Beamte der Bundespolizei fanden den 18-Jährigen gegen 5 Uhr vor dem Ausgang des Bahnhofs. Der Mann war schwer verletzt. Ein angeforderter Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Frage, die sich die Polizei jetzt stellt ist: Was ist passiert? Wie kam es dazu, dass der junge Mann verletzt wurde? Zeugen, denen etwas Verdächtiges in dem genannten Zeitraum in der Zollamtstraße aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 zu melden. |kfa

