Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: 16-jähriger bei Verkehrsunfall verletzt - Fahrer flüchtet

Werl-Holtum (ots)

Am 09.05.2025 um 07:45 Uhr kam es auf der Linenstraße/Am Jahenbrink in Werl-Holtum zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 16-jähriger Werler verletzt wurde.

Der 16-jährige fuhr mit seinem Fahrrad auf der Lindenstraße. In Höhe der Kreuzung Am Jahenbrink/Zum Brauk ist ein von links kommender VW Passat vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit in den Kreuzungsbereich eingefahren.

Der Werler hat sich dabei dermaßen erschrocken, dass er zu Boden gefallen ist. Dies habe der männliche Fahrer wohl mitbekommen und nach dem Wohlbefinden des 16-jährigen gefragt. Da er unter Schock stand, hat er dem Fahrer nicht richtig antworten können. Dieser hat dann seine Fahrt fortgesetzt, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.

Beim Sturz hat dieser leichte Verletzungen am Schienbein davongetragen.

Das Fahrzeug soll ein Dortmunder Kennzeichen gehabt haben. Weitere Details sind nicht bekannt.

Nun fragt die Polizei wer etwas von dem Unfall mitbekommen hat. Außerdem darf sich der Fahrer gerne bei der Polizei melden um den Sachverhalt aus seiner Sicht zu schildern. Bitte rufen Sie die Polizeiwache in Werl unter 02922 91000 an oder suchen die nächste Polizeidienststelle auf.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell