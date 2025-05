Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Großkontrolle an der Werler Landstraße

Soest (ots)

Am gestrigen Montag haben Einsatzkräfte der Polizeiwachen und des Verkehrsdienstes der Polizei im Kreis Soest eine Großkontrolle auf der Werler Landstraße in Höhe des Rettungszentrums durchgeführt.

Folgendes Ergebnis konnte erzielt werden:

- 6x Fahren unter Einfluss von Betäubungsmittelen, Blutproben wurden entwnommen.

3x Fahren ohne Fahrerlaubnis, die Weiterfahrt wurde untersagt 1x Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz, Waffe wurde sichergestellt 30x sonstige Verwarnungsgelder (Nicht angeschnallt, keine Warnweste, Verbandkasten oder Warndreieck, etc. 9x Verwarnungsgeld wegen unzureichender Ladungssicherung 4x Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen unzureichender Ladungssicherung 8x Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Verstoßes gegen das Fahrpersonalgesetz (z.B. Lenkzeiten nicht eingehalten) 2x Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Erlöschens der Betriebserlaubnis 3x Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen technischer Mängel am Fahrzeug

Besonders hervorzuheben sind drei Sachverhalte:

Kontrolliert wurde ein 28-jähriger Krankentransportfahrer aus Kamen. Dieser wirkte bei der Kontrolle nervös und seine Hände zitterten. Die Augen waren glasig und die Bindehäute gerötet. Ein einfaches Spiel für die eingesetzten Kräfte. Hier hätte schon viel zusammenkommen müssen, wenn keine Betäubungsmittel konsumiert worden wären. So war es dann auch. Der Vortest lief positiv und dem Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen.

Ein 30-jähriger Mann aus Möhnesee wurde ebenfalls angehalten und kontrolliert. Auch er wirkte sichtlich nervös und seine Hände zitterten. Ein vor Ort durchgeführter Urintest wäre wahrscheinlich negativ ausgefallen. Der eingesetzte Beamte ahnte allerdings, das hier etwas nicht stimmte. Der abgegebene Urin war kalt und geruchslos. Nach ein kleinem Gespräch zwischen dem Betroffenen und dem Polizeibeamten gab er zu, kurz vor Fahrtantritt Cannabis konsumiert zu haben.

Ebenfalls angehalten und kontrolliert wurde eine 23-jährige Frau aus Lippstadt. Die eingesetzten Beamten konnten starken Cannabisgeruch aus dem Fahrzeug wahrnehmen. Die Frau gab an, dass das Fahrzeug ihrem Mann gehöre und sie nichts von Cannabis wisse. Der Ehemann, ein 39-jähriger aus Warendorf konnte telefonisch erreicht werden. Verbal aggressiv gab er den Beamten zu verstehen, dass er Cannabis medizinisch verabreicht bekommt, weshalb es im Fahrzeug auch so riecht. Und mit der Durchsuchung des Autos erklärte er sich auch nicht einverstanden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Arnsberg wurde das Fahrzeug dennoch durchsucht. Gefunden wurde eine Anscheinswaffe welche sich später als Reizgaspistole herausstellte. Diese war geladen und griffbereit in der Mittelkonsole. Ebenfalls im Fahrzeug wurden Quarzhandschuhe und zwei Sturmhauben gefunden. Mit der Pistole will er sich vor wilden Tieren schützen und mit den anderen Dingen spielt er Paintball, gab er an. Glücklicherweise kann er mit der Waffe jetzt nicht mehr angehalten werden. Die wurde nämlich durch die Polizei sichergestellt.

Erneut ein Einsatz bei dem sich zeigt wie wichtig diese Kontrollen sind. Die Polizei wird weiterhin unangemeldet im Kreis Soest solche und ähnliche Großkontrollen durchführen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell