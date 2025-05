Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl-Büderich - Carport und Fahrzeuge durch Brand beschädigt

Am gestrigen Montagabend wurden Feuerwehr und Polizei gegen 22:35 Uhr zu einem Brandgeschehen in die Schlesienstraße gerufen. Dort war an einem Carport aus bislang unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Das Feuer drohte bereits auf das angrenzende Gebäude einer Schreinerei überzugreifen, konnte aber rechtzeitig von den Einsatzkräften der Feuerwehr gelöscht werden. Die in dem Carport abgestellten Fahrzeuge, zwei Pkw und ein Gabelstapler, wurden durch den Vollbrand gänzlich zerstört. Das angrenzende Gebäude wurde durch Rußbildung beschädigt. Für die Dauer der umfangreichen Löscharbeiten mussten die angrenzenden Straßen gesperrt werden. Die Kriminalpolizei erschien noch am gestrigen Abend vor Ort und übernahm die Ermittlungen zur Ursache des Brandes.

