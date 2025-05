Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal - Herzfeld - Zeuginnen schreiten mutig ein

Lippetal (ots)

Zivilcourage bewiesen zwei Frauen aus Hamm am vergangenen Samstagmittag in Herzfeld. Gegen 12 Uhr befanden sich die Zeuginnen in der Straße "Auf dem Büld" und sahen ein Mädchen, dass offensichtlich von einem jungen Mann bedrängt und geschubst wurde. Die beiden Hammerinnen sprachen den jungen Mann auf sein aggressives Verhalten an und wurden daraufhin von ihm auf übelste Art und Weise beleidigt. Er rastete förmlich aus und bespuckte die 54-jährige Frau aus Hamm mehrfach. Auch die 25-jährige Zeugin wurde von dem Speichel des jungen Mannes getroffen. Weitere Zeugen, die den Vorfall beobachteten, verständigten via Notruf die Polizei. Auch nach Eintreffen der Beamtinnen und Beamten konnte sich der 22-jährige Libanese, der im Lippetal wohnhaft ist, nicht beruhigen. Er stand sichtlich unter Drogeneinfluss, zeigte sich vollkommen uneinsichtig und sperrte sich gegen die polizeilichen Maßnahmen. Letztendlich wurde er zur Verhinderung weiterer Straftaten in das Polizeigewahrsam gebracht. Ein weiterer junger Mann solidarisierte sich vor Ort mit dem Beschuldigten und versuchte, die Beamten anzugreifen und den Beschuldigten zu befreien. Dies misslang und der 16-jährige Lippetaler wurde ebenfalls zur Polizeiwache transportiert und von dieser im weiteren Verlauf dann entlassen. Die beiden jungen Männer erwartet nun ein Strafverfahren. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

