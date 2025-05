POL-SO: Brand von Holzpaletten

Geseke (ots) - Eine bislang unbekannte Person hat am letzten Dienstag, 06.05.2025 um 10:45 Uhr auf der Straße "Kleiner Hellweg" in Geseke einen 93-jährigen Mann auf seinem Elektromobil angefahren und dabei leicht verletzt. Der 93-jährige Mann aus Geseke hat die Straße "Kleiner Hellweg" aus Fahrtrichtung Wobelstraße in Fahrtrichtung B1 befahren. In Höhe der ...

mehr