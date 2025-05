Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Deggingen - Akku fängt Feuer und löst Heckenbrand aus

Am Donnerstag geriet in Deggingen ein Fahrrad-Akku in Brand und verursachte Sachschaden durch eine Kettenreaktion.

Gegen 6.30 Uhr entdeckte ein Zeuge den qualmenden Fahrrad-Akku in einem Wohnhaus in der Adalbert-Stifter-Straße. Der Akku lag ohne Stromversorgung in einem Zimmer eines Bewohners im ersten OG. Geistesgegenwärtig nahm der Zeuge den Akku und warf ihn aus dem Fenster. Das Batterieteil landete im Garten. Dort kam es zu einer kleinen Explosion und durch Funkenflug geriet eine Thuja-Hecke in Brand. Die Feuerwehr Deggingen rückte aus und konnte ein Übergreifen der Flammen auf eine Garage auf dem Nachbargrundstück verhindern. Allerdings wurde die Fassade der Garage durch die Hitzeeinwirkung in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei geht von einem Schaden an der Außenwand in Höhe von rund 1.000 Euro aus. Warum der Akku zu qualmen begann, ist noch unklar. Personen kamen nicht zu Schaden.

