Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Oberdischingen - Baucontainer aufgebrochen und Arbeitsmaschinen gestohlen

Von Mittwoch auf Donnerstag machten Einbrecher in Oberdischingen beute.

Ulm (ots)

Die Baucontainer standen in der Straße Unter der Halde auf einer Baustelle. In der Zeit zwischen 20 Uhr und kurz vor 7 Uhr knackten die Unbekannten die Schlösser an den zwei Containern. Darin befanden sich mehrere hochwertige Werkzeuge. Die machten sich die Einbrecher zu ihrer Beute. Das Polizeirevier Ehingen (Tel. 07391/5880) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

++++0883235

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell