Ulm (ots) - In den Nachtstunden begaben sich Unbekannte in den Innenhof der St. Hildegard Schule. An dem dort befindlichen Brunnen rissen sie mehrere Messingteile ab und verschwanden damit. Wer für die Tat verantwortlich ist, ist nicht bekannt. Zurück blieb ein Schaden von mehreren hundert Euro. +++++++ 0873931 ...

