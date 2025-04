POL-PPTR: Fahrradfahrer versucht Rucksack zu stehlen

Wincheringen (ots) - Am Sonntag, 27. April, gegen 2 Uhr, hebelten unbekannte Täter die Tür eines Imbisses in der Straße Am Markt in Wincheringen auf. Der oder die Täter entwendeten Bargeld aus zwei Spielautomaten und flüchteten unerkannt. Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 0651 983-43390 bei der Kriminalpolizei in Trier zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Trier Jana Ernst Telefon: 0651 983-40022 E-Mail: ...

