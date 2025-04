Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Radler leicht verletzt nach Zusammenstoß mit PKW in Gießen + Einbrecher erbeuten Laptop aus Bürogebäude in Hungen

Gießen (ots)

Pressemeldungen vom 10. April 2025

Gießen: Zwei Radler leicht verletzt

Zum Zusammenstoß zwischen Radfahrern und einem Auto kam es am Mittwoch (9.4.) in der Dammstraße. Gegen 14.45 Uhr fuhr eine 25-Jährige mit ihrem Opel Corsa die Steinstraße in Richtung Nordanlage. Als sie die Dammstraße kreuzte, stieß sie mit zwei Radlern zusammen, die die Dammstraße nebeneinander in Richtung Bootshausstraße befuhren. Offenbar hatte sie deren Vorfahrt nicht beachtet. Ein Radfahrer wurde dabei auf die Motorhaube des PKW geschleudert, der andere stieß in die Fahrzeugseite. Die 59- und 62-jährigen Männer verbrachten Rettungswagen mit leichteren Verletzungen ins Krankenhaus. Am Auto und den Rädern entstand Sachschaden.

Hungen: Einbrecher stehlen Laptop

Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro hinterließen Einbrecher in der Nacht von Montag (7.4.) auf Dienstag (8.4.) in einem Bürogebäude in der Raiffeisenstraße. Die bislang unbekannten Täter traten offenbar ein Fenster auf und entwendeten ein Laptop aus den Räumlichkeiten. Die Ermittler suchen Zeugen, denen Verdächtiges aufgefallen ist. Sie bitten um Hinweise unter Tel.: 0641/7006-6555.

Corina Weisbrod

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell