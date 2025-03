Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Aufbrüche an Opferstöcken

Trittenheim/Köwerich/Föhren (ots)

In dem bislang ermittelten Tatzeitraum vom Mi, 26.02.2025 bis zum So, 02.03.2025 wurden die Opferstöcke in den Kapellen Trittenheim, Köwerich und Föhren aufgebrochen und das darin befindliche Geld entwendet. Der Schaden beläuft sich insgesamt auf mehrere 100 EUR.

