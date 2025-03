Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl eines Altarkreuzes

Thalfang (ots)

In der Zeit von Sonntag, 02.03.25 um 18.00 Uhr, und Montag, 03.03.25 um 11.30 Uhr, kam es in der katholischen Kirche St. Matthäus in Thalfang (Lückenburger Straße) zu einem Diebstahl. Hierbei entwendeten unbekannte Täter aus der unverschlossenen Kirche ein hölzernes Altarkreuz vom Hochaltar. Der Schaden beläuft sich auf geschätzte 750 Euro.

Wer hat das Tatgeschehen beobachtet, bzw. hat während des Tatzeitraums eine Person oder Personen wahrgenommen, die sich in diesem Bereich aufgehalten und in verdächtiger Art und Weise verhalten hat/haben. Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Morbach oder jede andere Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell