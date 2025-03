POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht; Zeugen gesucht

Schweich (ots) - Am 02.03.2025, gegen 08:24 Uhr, wird der hiesigen Dienststelle eine größere schwarze Rauchsäule im Bereich des Heilbrunnen in Schweich gemeldet. Gleichzeitig wird der Rettungsleitstelle in Trier ein Vollbrand einer Scheune an gleicher Örtlichkeit mitgeteilt. Vor Ort kann festgestellt werden, dass eine größere Scheune mit angebauten Carport und ein kleinerer Schuppen in Vollbrand stand. Es kam bei ...

mehr