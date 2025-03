Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Größerer Brand in Schweich

Schweich (ots)

Am 02.03.2025, gegen 08:24 Uhr, wird der hiesigen Dienststelle eine größere schwarze Rauchsäule im Bereich des Heilbrunnen in Schweich gemeldet. Gleichzeitig wird der Rettungsleitstelle in Trier ein Vollbrand einer Scheune an gleicher Örtlichkeit mitgeteilt. Vor Ort kann festgestellt werden, dass eine größere Scheune mit angebauten Carport und ein kleinerer Schuppen in Vollbrand stand. Es kam bei dem Brand zu kleineren Explosionen von Gasflaschen und Benzinkanister, welche im Schuppen gelagert waren. Ein älteres Wohnmobil im Carport brannte ebenfalls komplett aus. Das in der Nähe befindliche Wohnhaus wurde nicht in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden wird auf etwa 60.000 Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehren Schweich, Issel, Föhren, Longuich und der Wehrleiter der VGV Schweich waren mit 45 Kräften im Einsatz. Vorsorglich befand sich auch ein Rettungswagen im Einsatz. Über die Brandursache können keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

