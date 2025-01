Polizei Bochum

POL-BO: Mehrere aufgebrochene Autos am P+R-Parkplatz in Wattenscheid

Bochum (ots)

Am Dienstag, 7. Januar, kam es am P+R-Parkplatz in Bochum-Wattenscheid zu mehreren Autoaufbrüchen durch eingeschlagene Scheiben.

Nach derzeitigem Kenntnisstand haben ein oder mehrere unbekannte Täter auf dem P+R-Parkplatz des Wattenscheider Bahnhofs die Scheiben von mindestens sieben Autos eingeschlagen und den Innenraum durchwühlt. Ob und was insgesamt entwendet wurde, ist derzeit noch unklar. Laut Zeugenaussagen lag die Tatzeit zwischen 12 und 21 Uhr.

Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Das Kriminalkommissariat 34 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909-8405 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

