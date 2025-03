POL-PDTR: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Kleinich (ots) - Im Zeitraum von Donnerstag, dem 27.02.2025 bis Freitag dem 28.02.2025, 18:30 Uhr, wurde ein in der Ortslage Kleinich, Ebenhausen 1, geparkter PKW durch bislang unbekannte Täter beschädigt. Es ist davon auszugehen, dass der am PKW entstandene Schaden auf einen nicht polizeilich gemeldeten Verkehrsunfall zurückzuführen sein dürfte. Zeugen, die im o.g. Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen an der ...

