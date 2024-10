Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Neupotz - Geschwindigkeitskontrolle

Neupotz (ots)

Am 01.10.24 in der Zeit von 11.00h bis 12.15h wurde an der L549 bei Neupotz eine Laserkontrolle durch die Polizei Wörth durchgeführt. Im Abschnitt der L549, welcher auf 70 km/h beschränkt ist, fuhren sieben Fahrzeugführer zu schnell. Der Schnellste war mit 110 km/h unterwegs. Die Verstöße wurden mittels Bußgeld geahndet.

