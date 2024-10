Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: St. Martin - PKW gegen Vollernter

St. Martin (ots)

Eine 63 Jahre alter Autofahrerin wollte am vergangenen Dienstag (01.01.2024, 14.45 Uhr) auf der K 32 einen vorausfahrenden Vollernter überholen, als der 55 Jahre alte Fahrer nach links in einen Feldweg einbiegen wollte. Hierbei kam es zum Verkehrsunfall, bei dem ein Gesamtschaden von 5.000 Euro entstand. Verletzt wurde niemand. Die Polizei appelliert: Aktuell sind vermehrt landwirtschaftliche Fahrzeuge auf den Straßen unterwegs. Viele Erntemaschinen sind überbreit und benötigen mehr Platz beim Abbiegen. Von daher ist besondere Vorsicht geboten. Auch wegen dem sog. "Bauernglatteis" - eine mit Lehm und Erde verschmutzte Fahrbahn - müssen die Autofahrer aktuell besondere Vorsicht walten lassen. Denn bei Feuchtigkeit kann sich auf den Straßen ein gefährlicher Schmierfilm bilden, was sich negativ auf den Bremsweg und auf die Fahrzeugkontrolle auswirken kann. Daher passen stets ihre Geschwindigkeit den örtlichen Gegebenheiten an.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell