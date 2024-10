Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Ladendetektiv verfolgt flüchtigen Dieb und konne so von der Polizei festgenommen werden

Rostock (ots)

Am 16.10.2024 gegen 20:45 Uhr wurde die Polizei in Rostock-Dierkow durch den Ladendetektiv des Rewe-Supermarktes über einen flüchtigen Ladendieb informiert. Während die Funkmittel zum Einsatzort verlegten, blieb der Zeuge an dem flüchtigen Tatverdächtigen dran. Ungefähr 500 Meter weiter, an einer Straßenbahnhaltestelle, konnte er durch die eingesetzten Polizisten gestellt werden. Bei der Durchsuchung seien im Rucksack die zuvor entwendete Lebensmittel im Wert von mehr als Zehn Euro aufgefunden worden. In der Brusttasche stellten die Beamten ein griffbereites Taschenmesser sowie Pfefferspray fest. Die aufgefundenen Gegenstände wurden sichergestellt. Durch das Mitführen des griffbereiten Taschenmessers wurde nun statt des einfachen Diebstahls geringwertiger Sachen ein Diebstahl mit Waffen zur Anzeige gebracht. Bereits in der Vergangenheit sei der 40-jährige moldawische Tatverdächtige wegen Eigentumsdelikten aufgefallen. Da er keine genauen Angaben zu seinem Wohn- und Aufenthaltsort machen konnte, wurde in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Rostock die vorläufige Festnahme zur Durchführung eines beschleunigten Verfahrens angeordnet. Die weiteren Ermittlungen werden im Laufe des 17.10.2024 durch die Kriminalpolizei Rostock übernommen. Ole Dräger Polizeioberkommissar Polizeirevier Dierkow

