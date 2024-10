Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Ermittlungserfolg des Kriminalkommissariats Rostock

Rostock (ots)

Nach umfangreichen und intensiven Ermittlungen ist es dem Kriminalkommissariat Rostock gelungen, weitere Beweise im Verfahren gegen einen 37-jährigen deutschen Tatverdächtigen im Zusammenhang mit mehreren Kellereinbrüchen im Raum Rostock aufzufinden. Der bereits polizeibekannte Deutsche war am Sonntagabend in Rostock-Brinckmannsdorf auf frischer Tat während eines Einbruchs in einen Keller ertappt worden. Wir berichteten: https://t1p.de/zlph5

Die umgehend eingeleiteten Ermittlungen führten die Beamten zu einem Garagenkomplex im Stadtteil Rostock-Biestow, wo der Tatverdächtige sich nach Hinweisen häufiger aufgehalten haben soll. In der Folge wurde der Bereich durch Beamte des Kriminalkommissariats beobachtet. Am gestrigen Abend konnte der 37-Jährige dort durch die Kriminalbeamten dabei beobachtet werden, wie er eine Garage öffnete. Die eingesetzten Beamten sprachen den Rostocker an. Bei der anschließenden Durchsuchung der angemieteten Doppelgarage stießen die Ermittler auf eine erhebliche Menge an mutmaßlichem Diebesgut, darunter unter anderem zahlreiche technische Geräte, Surf-Equipment, eine Pkw-Dachbox sowie Camping-Utensilien.

Darüber hinaus wurden in den Räumlichkeiten Betäubungsmittel, eine größere Bargeldsumme sowie eine Schusswaffe sichergestellt. Zur Sicherstellung der aufgefundenen Gegenstände kamen mehrere Fahrzeuge der Polizeiinspektion Rostock zum Einsatz. Die Stehlschadensumme des mutmaßliches Diebesgutes kann derzeit noch nicht genau beziffert werden. Die Ermittlungen, die im Kriminalkommissariat Rostock geführt werden, dauern weiter an.

Die Polizei steht nun vor der Aufgabe, die zahlreichen sichergestellten Gegenstände einzelnen Taten zuzuordnen. Geschädigte von Diebstählen in Kellerräume werden deshalb gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0381/4916-1616 oder über die Onlinewache zu melden und eine Liste der entwendeten Gegenstände zu übermitteln. Ziel ist es, das Diebesgut schnellstmöglich den rechtmäßigen Eigentümern zurückzugeben.

