Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: + An Kellertür gehebelt + Goldkette entrissen + Zeugen nach Zusammenstoß gesucht + Rollladen mit Farbe besprüht + Blauer Jeep Wrangler gestohlen + Arbeitsgeräte aus Transporter geklaut +

Gießen (ots)

Gießen: An Kellertür gehebelt

Gegen 06:50 Uhr betrat ein Unbekannter am Dienstagmorgen (08.04.2025) ein Grundstück in der Rodtbergstraße in Gießen. Er begab sich zur Kellertür des Einfamilienhauses und versuchte diese aufzubrechen. Als ein Alarm ertönte, flüchtete der Täter ohne Beute. Der Unbekannte wird als circa 20 - 30 Jahre alt und etwa 170 cm - 180 cm groß beschrieben. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke mit weißer Aufschrift auf dem Rücken und grauer Hose. Er hatte eine schwarze Kapuze über ein dunkles Basecap gezogen. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder denen die beschriebene Person aufgefallen ist, werden gebeten sich mit der Gießener Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen (Tel.: 0641 7006-6555).

Gießen: Goldkette entrissen

Am Gießener Hauptbahnhof würgte am Montagabend (07.04.2025) gegen 21:30 Uhr ein unbekannter Jugendlicher einen 15-Jährigen und riss ihm eine Goldkette samt Anhänger vom Hals. Danach flüchtete der Täter mit der Kette durch die Bahnhofshalle und über den Bahnhofsvorplatz. Eine zweite Person hinderte den 15-Jährigen an der Verfolgung. Der Räuber wird als etwa 15 Jahre alt, circa 170 cm - 175 cm groß und schmal beschrieben. Er hat einen hellen Teint, braun-blonde Haare und dunkle Augen. Bekleidet war er mit einer weißen Jacke, einer grauen Jogginghose oder Jeans und weißen Schuhen. Die zweite Person sei männlich, etwa 18 oder 19 Jahre alt und ebenfalls 170 cm - 175 cm groß, jedoch breiter gebaut. Er hatte einen dunkleren Teint, leicht wellige Haare, trug eine schwarze Mütze, eine schwarze Jacke und eine dunkle Hose. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen des Vorfalls sowie Personen, die Hinweise auf die Identität der beiden Beschriebenen geben können oder denen die beiden Gesuchten aufgefallen sind, sich telefonisch unter 0641 7006-6555 zu melden.

Gießen: Zeugen nach Zusammenstoß gesucht

Im Kreuzungsbereich Ostanlage / Moltkestraße kam es am Mittwochmorgen gegen 07:20 Uhr zu einem Unfall zwischen einem weißen Ford Transit und einem schwarzen Daimler E300. Der 28-jährige Transit-Fahrer aus Gießen war mit seinem Fahrzeug auf der Ostanlage aus Richtung Marburger Straße kommend in Fahrtrichtung Moltkestraße unterwegs. Ein 61-jähriger Pohlheimer befuhr mit seinem Daimler die Ostanlage aus Richtung Berliner Platz kommend in Fahrtrichtung Marburger Straße. Bei dem Zusammenstoß im Kreuzungsbereich wurde niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.000 EUR. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter Tel.: 0641 7006-3755 entgegen.

Fernwald: Rollladen mit Farbe besprüht

Ein Unbekannter besprühte im Zeitraum von Dienstag (08.04.2025), 21:00 Uhr bis Mittwoch (09.04.2025), 08:00 Uhr einen Rollladen eines Einfamilienhauses im Klosterweg in Steinbach mit blauer Farbe. Hinweisgeber können sich unter Tel.: 0641 7006-3555 bei der Gießener Polizei melden.

Pohlheim: Blauer Jeep Wrangler gestohlen

Autodiebe entwendeten am Donnerstag (03.04.2025) gegen 05:45 Uhr einen Jeep Wrangler vom Gelände eines Autohauses in der Rudolf-Diesel-Straße in Watzenborn-Steinberg. Bei dem blauen Fahrzeug handelt es sich um einen Neuwagen. Vermutlich brachten die Täter Kennzeichenschilder am Fahrzeug an, die sie selbst mitgebracht hatten. Der Diebstahl des Fahrzeugs fiel erst am Mittwoch (09.04.2025) auf. Die Kriminalpolizei ermittelt und fragt: Wer hat den Diebstahl beobachtet? Wem ist ein neuwertiger, blauer Jeep Wrangler aufgefallen? Wer kann Hinweise zum Verbleib des Jeeps geben? Zeugen werden gebeten sich an die Gießener Kripo zu wenden (Tel.: 0641 7006-6555).

Pohlheim: Arbeitsgeräte aus Transporter geklaut

Aus einem weißen VW Transporter stahlen Unbekannte in Watzenborn-Steinberg in der Zeit zwischen Dienstag (08.04.2025), 16:15 Uhr und Mittwoch (09.04.2025), 06:55 Uhr zwei Arbeitsgeräte im Wert von über 4.000 EUR. Das Fahrzeug war im genannten Zeitraum in der Schillerstraße in Höhe der Hausnummer 14 abgestellt. Die Gießener Polizei nimmt Hinweise unter Tel.: 0641 7006-3555 entgegen.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

