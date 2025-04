Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Frau bei Straßenraub verletzt - Kripo sucht Zeugen

Gießen (ots)

Laubach: Frau bei Straßenraub verletzt - Kripo sucht Zeugen

Gegen 22.20 Uhr raubte ein Unbekannter gestern einer Frau Handy und Bargeld. Der Kriminelle stieß sein Opfer nahe einem Hauseingang in der Straße Auf der Planke zu Boden. Dort liegend trat er auf die Frau ein, nahm ihr Handy und Bargeld ab und rannte davon. Passanten fanden die verletzte 53-Jährige auf der Straße liegend auf und verständigten die Polizei. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus, welches sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Den aktuellen Ermittlungen zufolge traf die Frau im Bereich des REWE-Marktes in der Philipp-Reis-Straße auf den ihr unbekannten Räuber. Dort tranken beide vor dem Angriff gemeinsam Alkohol im Bereich des Parkplatzes. Der Räuber hat schwarze Haut und ein ostafrikanisches Erscheinungsbild. Er gab dem Opfer gegenüber selbst an, aus Somalia zu stammen. Er ist etwa 175 cm groß, schlank und hat seitlich kurz rasierte Haare. Er gehörte mutmaßlich zu einer Gruppe weiterer Männer mit schwarzer Hautfarbe, die sich zuvor im Bereich des Parkplatzes aufhielt. Die Personen aus der Gruppe waren nach derzeitigen Erkenntnissen bei der Tat weder anwesend, noch am Raub beteiligt. Sie werden als wichtige Zeugen gesucht.

Die Ermittler fragen: Wer hat den Raub in der Straße Auf der Planke mitbekommen? Wer hat den Flüchtigen zuvor im Bereich des REWE-Marktes gesehen? Wer kann Hinweise auf seine Identität geben? Wer gehört zu der Gruppe von Zeugen, die sich zeitgleich mit dem Täter im Bereich des Parkplatzes aufhielten?

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Pierre Gath, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell