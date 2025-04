POL-GI: ROADPOL Speedmarathon am 9.4.2025 - Polizei gibt Messstellen bekannt

Gießen (ots) - In der Friedrichstraße, nahe der Fußgängerbrücke über die Gleise, kam es am Dienstag (1.4.) zu einem versuchten Raub. Zwei Männer verletzten dabei einen 37-Jährigen mit einem Messer. Nach derzeitigen Erkenntnissen griffen die beiden ihr Opfer gegen 17.30 Uhr auf der Straße an und versuchten, ihm das in der Hand gehaltene Handy zu entreißen. ...

