POL-GI: ROADPOL Speedmarathon am 9.4. 2025 - Hessische Polizei und Kommunen erneut im Einsatz für mehr Sicherheit im Straßenverkehr

Gießen (ots) - Pohlheim: In Schule eingedrungen Die Tür der Schulaula hebelte ein Unbekannter in Watzenborn-Steinberg auf. Zwischen Samstag (29.3.), 8.45 Uhr und heute, 6 Uhr, drang der Unbekannte so in die Aula in der Pestalozzistraße ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen nahm er nichts mit. Er entkam unbemerkt. Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555. Pierre Gath, Pressesprecher Rückfragen bitte an: ...

