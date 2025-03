Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Mit Messer durch die Innenstadt - größerer Polizeieinsatz + Schlägerei + Einbrüche - Festnahme dank Zeugenhinweis + Betrunken Unfall verursacht + Verletzte nach Unfall + Unfallflucht

Gießen (ots)

Hungen: Mit Messer durch die Innenstadt - größerer Polizeieinsatz

Einen Jugendlichen nahmen Beamte am Samstag (29.3.) in Hungen in Gewahrsam. Über Notruf teilten zahlreiche Zeugen gegen 14.10 Uhr mit, dass ein Vermummter mit einem Messer durch die Hungener Innenstadt laufe. Mit dem Messer habe die Person bereits auf Bäume eingestochen, Menschen wurden zum Zeitpunkt der Notrufe nicht aktiv bedroht. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete die Person aus sicherer Entfernung und hielt dabei telefonischen Kontakt zur Polizei. Zahlreiche, sofort entsandte Streifen trafen schließlich in der Straße Im Kunfe auf die Person. Es handelte sich um einen 14-Jährigen, der sich widerstandslos in Gewahrsam nehmen ließ. Der Jugendliche befand sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand. Einsatzkräfte brachte ihn letztlich in eine psychiatrische Einrichtung. Es wurde niemand verletzt.

Gießen: Schlägerei am Lindenplatz

Gestern gegen 16.45 Uhr teilte ein Zeuge über Notruf mit, dass sich mehrere Personen im Bereich des Lindenplatzes schlagen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass es kurz zuvor zu einer Auseinandersetzung zwischen fünf bis sechs Personen gekommen war. Einige Beteiligte waren vor Eintreffen geflohen. Drei Beteiligte befanden sich leicht verletzt vor Ort. Sie gaben an, von "Arabern" geschlagen worden zu sein, eine nähere Beschreibung liegt bislang nicht vor. Die Hintergründe sind bislang unklar. Die Flüchtigen sollen zudem im Rahmen der Auseinandersetzung eine Jacke gestohlen haben.

Zur Aufklärung des Sachverhalts sucht die Polizei Zeugen. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Einbrecher erbeutet Bargeld und Schmuck

In eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses stieg ein Unbekannter am Samstag (29.3.) ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen kletterte er zwischen 17 Uhr und 22.20 Uhr auf ein Vordach auf der Rückseite des Hauses in der Bahnhofstraße (zwischen Alicen- und Liebigstraße). So gelangte er an ein Fenster im ersten Obergeschoss. Nachdem er das Fenster aufbrach, durchsuchte der Einbrecher die Wohnung nach Wertgegenständen. Mit Bargeld und Schmuck entkam er unbemerkt.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: In Laden eingebrochen - Festnahme dank Zeugenhinweis

Zwei Unbekannte brachen heute früh in einen E-Zigaretten-Laden in der Grünberger Straße ein. Ein aufmerksamer Zeuge informierte die Polizei, als er gegen 2.25 Uhr einen Knall hörte und zwei Verdächtige über die Curtmannstraße in Richtung des Schwanenteichs wegrennen sah. Sofort entsandte Streifen stellten ein Loch in der Glastür des Ladens fest. Einsatzkräfte des Gießener Kriminaldauerdienstes nahmen im Rahmen der Fahndung zwei verdächtige Personen im Alter von 20 und 22 Jahren noch in Tatortnähe fest. Die beiden mussten mit zur Dienststelle. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie entlassen. Auf sie kommt nun ein Strafverfahren zu.

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise weiterer Zeugen unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Pohlheim: Betrunken Unfall verursacht

1,76 Promille zeigte ein Atemalkoholtestgerät nach einem Unfall am frühen Samstag auf der Landesstraße 3129 an. Eine 25-Jährige fuhr mit ihrem Pkw von Gießen in Richtung Lich. In Höhe des Kreisverkehrs zur Neuen Mitte verlor sie aus bislang ungeklärter Ursache gegen 3.25 Uhr die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Die Fahrerin überfuhr den Kreisel und prallte gegen eine Schutzplanke. Durch den Unfall wurde sie leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte die Frau aus dem Landkreis Gießen in ein Krankenhaus. Ihr Fahrzeug musste abgeschleppt werden, der Gesamtschaden wird auf 5.400 Euro geschätzt. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme und leiteten ein Strafverfahren gegen die Frau ein.

Pohlheim: Verletzte nach Unfall - Zeugen gesucht

Zur Klärung eines Unfallhergangs in Watzenborn-Steinberg sucht die Polizei Zeugen. Am Donnerstag (27.3.) kam es gegen 17.05 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem VW Touran und einem Audi A 3. Bei dem Unfall in der Gießener Straße (im Kreuzungsbereich zur Grüninger Straße) erlitt eine 49-Jährige aus dem Landkreis Gießen leichte Verletzungen. Ein Krankenwagen brachte die Verletzte in ein Krankenhaus. Der entstandene Gesamtschaden beträgt ca. 9.000 Euro. Wie genau der Unfall passierte, ist bislang unklar.

Die Beamten suchen Zeugen: Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zum Hergang machen?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen/L3126: Ford verursacht Unfall und fährt davon

Eine dunkle Limousine der Marke Ford suchen Unfallfluchtermittler der Gießener Polizei. Am Dienstag (25.3.) kam es um 16.42 Uhr zu einem Unfall zwischen einem Opel und einem Audi auf der Landesstraße 3126. In Höhe der Kreuzung Rödgener Straße/ Udersbergstraße soll zuvor ein unbekannter Ford-Fahrer dem Opel-Fahrer die Vorfahrt genommen haben, zu einem Zusammenstoß mit dem Ford kam es nicht. Statt seinen Pflichten nachzukommen, sei der Ford den Angaben zufolge einfach davongefahren.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

Pierre Gath, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell