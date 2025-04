Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Frau sprüht Reizgas + Zaundiebe machen Beute + Rechte Symbole geschmiert

Gießen (ots)

Gießen: Frau sprüht Reizgas - Zeugen gesucht

Eine junge Frau suchen Ermittler derzeit nach ihrem Angriff auf drei Jugendliche in der Innenstadt. Nach derzeitigen Erkenntnissen schlug die Unbekannte gestern gegen 14.15 Uhr mit einer Bierflasche gegen das Schienbein einer 14-Jährigen. Ferner sprühte sie mit Pfefferspray in Richtung der Jugendlichen und ihrer Begleiterinnen (15 und 16 Jahre alt). Sodann flüchtete die Angreiferin in Richtung der Markstraße. Der Angriff fand in der Straße Pfarrgarten in Höhe des Nachtzugangs des Einkaufszentrums statt. Die drei Jugendlichen erlitten Verletzungen und mussten ärztlich behandelt werden.

Die gesuchte Frau soll etwa 18 Jahre alt und ca. 155 cm groß sein. Sie hatte eine helle Hautfarbe und lange blonde, zum Zopf gebundene Haare mit schwarzem Haaransatz. Zur Tatzeit trug sie schwarze "Tommy Hilfiger"-Jacke und eine Trainingshose des Vereins Paris Saint German.

Die Ermittler suchen Zeugen: Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet? Wer kann Angaben zur Identität der Angreiferin machen?

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Hungen: Zaundiebe machen Beute - Zeugensuche

Diebe montierten insgesamt elf Zaunteile (Doppelstabmatten jeweils in der Größe 2x2m) des Regenrückhaltebeckens in der Feldgemarkung Hungen-Langd (nahe der B457) ab. Die Elemente sind etwa 3.000 Euro wert. Der Diebstahl, an dem vermutlich mehrere Unbekannte beteiligt waren, fand irgendwann zwischen Freitag (28.3.) und Montag statt. Vermutlich wurden die Elemente auf ein in der Nähe geparktes Fahrzeug geladen und so abtransportiert.

Die Ermittler suchen Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges gesehen? Sind in der Nähe Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter der Telefonnummer 06401/91430 entgegen.

Lollar: Rechte Symbole geschmiert

In Salzböden schmierte ein Unbekannter rechte Symbole und Schriftzüge auf eine Bushaltestelle. Die gemauerte Haltestelle befindet sich in der Talstraße. Wann genau die Schmiererei aufgebracht wurde, ist noch unklar. Ein Zeuge entdeckte die Schriftzüge, die mittels Permanentmarker aufgebracht wurden, gestern Abend.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

