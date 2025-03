FW-RS: Brand in leerstehender Villa auf der Lenneper Straße

Remscheid (ots) - In den frühen Morgenstunden wurde die Berufsfeuerwehr Remscheid zu einem vermeintlichen Brand auf der Neumeyerstr. in Remscheid alarmiert. Nachdem die anrückenden Einsatzkräfte gegen 5.30 Uhr eine massive Rauchentwicklung an der Einsatzstelle wahrnehmen konnten, stellte sich zügig heraus, dass es sich um ein Feuer in einer Gewerbeeinheit handelt. ...

