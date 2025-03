Feuerwehr Remscheid

FW-RS: Staffelstab bei der Feuerwehr Remscheid übergeben

Remscheid (ots)

Am 28.02.2025 verabschiedete sich Leitender Branddirektor Guido Eul-Jordan in den wohlverdienten und planmäßigen Ruhestand. Nach 34 Dienstjahren bei der Feuerwehr Remscheid, davon über 20 Jahre als Leiter der Feuerwehr, überreichte er den wortwörtlichen Staffelstab an seine Nachfolgerin und bisherige Stellvertreterin Branddirektorin Katharina Kluge.

Im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung wurde Guido Eul-Jordan für seine herausragenden Leistungen das Brand- und Katastrophenschutz-Verdienst-Ehrenzeichen in Silber durch Innenminister Herbert Reul verliehen. Guido Eul-Jordan prägte die Feuerwehr Remscheid über Jahrzehnte. Er setzte sich insbesondere für das konstruktive Miteinander von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr ein.

Der studierte Bergbau-Ingenieur trat am 01.02.1991 als Brandinspektor-Anwärter in den Dienst der Stadt Remscheid. Nach Stationen als Wachabteilungsführer und Abteilungsleiter wurde er am 01.10.2004 zum Leiter der Feuerwehr Remscheid ernannt.

