Feuerwehr Remscheid

FW-RS: Unklare Verrauchung, Grundschule am Stadtpark, Hindenburgstraße

Remscheid (ots)

Am 11.02.25 wurde die Feuerwehr Remscheid gegen 12:30 Uhr zu einer unklaren Verrauchung in die o.g. Schule alarmiert. Neben dem Löschzug der Berufsfeuerwehr wurden der Rettungsdienst und die Löscheinheit Hasten der Freiwilligen Feuerwehr alarmiert. Die Schule war bei Eintreffen der Feuerwehr nahezu komplett geräumt. Die Erkundung der Feuerwehr ergab eine leichte Verrauchung im Untergeschoss in einem Hausanschlussraum. Ein Brand konnte nicht festgestellt werden. Das Untergeschoss wurde kontrolliert und quergelüftet. Ein Mitarbeiter der EWR und Mitarbeiter der Elektrofachfirma haben die Suche nach der Ursache übernommen. Nach dem Querlüften ist die Schule vollumfänglich nutzbar.

