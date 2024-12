Verband der Feuerwehren in NRW e. V.

VdF-NRW: Freitag, der 13. - Rauchwarnmeldertag: Leben retten war nie einfacher

Wuppertal (ots)

Am Freitag, den 13., findet bundesweit der Rauchwarnmeldertag statt. Unter dem Motto "Rauchmelder retten Leben" wird an diesem Tag auf die lebensrettende Bedeutung von Rauchwarnmeldern aufmerksam gemacht. In diesem Jahr wurden hierzu Erfahrungsberichte von Brandopfern gesammelt. In Wort, Bild oder Video schildern Betroffene eindrücklich, was passiert, wenn ein Feuer ausbricht. Diese Berichte sollen für Brandgefahren sensibilisieren und gleichzeitig informieren, wie sich Menschen im Brandfall schützen können. Nachzulesen sind diese Geschichten unter https://www.rauchmelder-lebensretter.de/

"Ein Rauchwarnmelder kann den entscheidenden Unterschied machen - besonders nachts, wenn wir Brände weder riechen noch sehen können. Als Lebensversicherung sorgt er dafür, dass man schnell reagieren und sich und seine Familien rechtzeitig in Sicherheit bringen kann", so Christoph Dohr, Hauptabteilungsleiter Schadenprävention & Risikobewertung der Provinzial Versicherung.

Gesetzliche Pflicht - Verantwortung für alle

In allen Bundesländern sind Rauchwarnmelder inzwischen gesetzlich vorgeschrieben - zumindest für Neubauten und oft auch für Bestandswohnungen. Sie sind in allen Schlafräumen und Kinderzimmern sowie in Fluren, über die Rettungswege ins Treppenhaus oder ins Freie führen, zu installieren. "Die Rauchwarnmelderpflicht hat zu einem hohen Installationsgrad geführt. Jedoch verringern nur regelmäßig geprüfte und somit funktionierende Rauchwarnmelder die Gefahr, dass sich Brände unbemerkt entwickeln und so Menschenleben gefährden", weiß Maria Koch, Referentin für Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung beim Verband der Feuerwehren in NRW. Rauchwarnmelder sind nach Herstellerangaben und mindestens einmal jährlich auf ihre Funktionsfähigkeit zu überprüfen.

Richtiges Verhalten im Brandfall

Im Brandfall ist schnelles und besonnenes Handeln entscheidend. Alarmieren Sie sofort die Feuerwehr unter 112 und verlassen Sie die Wohnung, wobei Sie Türen schließen, um die Ausbreitung von Rauch zu verhindern. Ist der Fluchtweg blockiert, bleiben Sie in einem rauchfreien Raum, schließen die Tür und machen sich am Fenster oder Balkon bemerkbar. Setzen Sie auf die Hilfe der Feuerwehr - Ihre Sicherheit hat oberste Priorität. Am Rauchwarnmeldertag setzen sich Feuerwehren, Versicherungen und Sicherheitsorganisationen gemeinsam dafür ein, die Zahl der Brandopfer zu senken. Sie appellieren an alle Haushalte: Schützen Sie sich und Ihre Familie mit einem einfachen, aber effektiven Schutz - dem Rauchwarnmelder. Weitere Informationen und Beratung sind bei der lokalen Feuerwehr oder unter https://www.feuerwehrverband.nrw/verband/themen/brandschutzerziehung-und-brandschutzaufklaerung. erhältlich.

