Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen

Lkr. Tuttlingen) Abbiegeunfall mit hohem Schaden (16.11.2024)

Spaichingen (ots)

Am Samstagmorgen ist es auf der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 61-Jähriger am Steuer eines Seat Cupra setzte auf der Straße zum Wenden an, ohne den Blinker zu setzen. Ein 38-jähriger in einem Mercedes Sprinter, der hinter ihm fuhr, bemerkte dies zu spät und kollidierte mit der linken Seite des wendenden Autos. Am Seat entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Der Schaden am Sprinter beläuft sich auf schätzungsweise 5.000 Euro.

